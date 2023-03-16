Путин отметил, что для России нет навсегда недружественных стран

Елена Острякова .  
16.03.2023 20:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин считает неправильным называть западные страны «недружественными».

Об этом он заявил сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин считает неправильным называть западные страны «недружественными». Об этом он заявил...

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«У нас в общественное сознание вошло словосочетание «недружественные страны». Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает. У нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители. Политическая система во многих странах мира, к сожалению такая, что она наверх часто поднимает людей с низким уровнем образования и общей культуры. Они иногда не понимают, что они говорят и делают. Результат налицо. Их работа наносит ущерб их населению и бизнесу. Говорю об этом с сожалением, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наши европейские партнеры были самостоятельными, суверенными и принимали решения на основе национальных интересов. Но к сожалению, это часто совсем не так», – сказал Путин.

Он не исключил, что Россия скорректирует свое решение о заморозке дивидендов западных акционеров на спецсчетах и позволит их частично выводить, потому что «мы не должны уподобляться людям которые принимают неверные решения на треке сотрудничества с Россией в ущерб своему собственному бизнесу».

«Наверное, мы должны сделать движение с обеих сторон. Нельзя перекладывать всю вину за сегодняшнюю ситуацию только на наших партнеров, хотя нам очень хочется это сделать. Я глубоко убежден, что мы в основе своей всегда опирались на наше желание сотрудничать со всеми при уважении наших интересов. К сожалению, никакого уважения мы за предыдущие десятилетия не видели. Было просто желание добиться своего, в том числе, в значительной мере за наш счет», – сказал Путин.

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