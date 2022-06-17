Путин отпустил Украину в ЕС и допустил её существование в будущем

17.06.2022  22:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин не против вступления Украины в ЕС.

Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин не против вступления Украины в ЕС. Об этом он заявил...

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«ЕС не является военной организацией в отличие от НАТО, поэтому мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны. Структура экономики Украины такова, что она потребует очень больших субсидий и дотаций. И если не защитит внутренний рынок, окончательно превратится в полуколонию, хотя и будет получать значительную поддержку на текущие расходы.

Вряд ли это приведет к восстановлению утраченного авиастроения, судостроения, электронной промышленности и других критически важных отраслей, потому что Европа не будет для себя растить конкурентов. Но мы не против. Мы всегда были против военного освоения территории. Экономическая интеграция – пожалуйста»,- сказал Путин.

При этом он считает, что восстановление отношений Украины с Россией неизбежно.

«Мы и сегодня наш газ через Украину транзитируем. И она получает транзитные деньги. И нас настраивают на то, чтобы мы побольше транзитировали, чтоб побольше платили. Выглядит совсем нелогично и комично. А почему? Потому что платить не хотят Украине. Хотят, чтобы мы платили», – сказал Путин.

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