Путин отпустил Украину в ЕС и допустил её существование в будущем

Президент РФ Владимир Путин не против вступления Украины в ЕС.

Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС не является военной организацией в отличие от НАТО, поэтому мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны. Структура экономики Украины такова, что она потребует очень больших субсидий и дотаций. И если не защитит внутренний рынок, окончательно превратится в полуколонию, хотя и будет получать значительную поддержку на текущие расходы.

Вряд ли это приведет к восстановлению утраченного авиастроения, судостроения, электронной промышленности и других критически важных отраслей, потому что Европа не будет для себя растить конкурентов. Но мы не против. Мы всегда были против военного освоения территории. Экономическая интеграция – пожалуйста»,- сказал Путин.