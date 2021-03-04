Путин оттроллил навальнистов в прямом эфире

04.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз пошутил по поводу своего «дворца».

Сегодня на встрече с волонтерами Анна Лаппе пригласила президента в реабилитационно-досуговый центр в селе Новополье в Ленинградской области, в котором она является директором.

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Центр был построен при содействии ОНФ по указанию Путина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отлично. Выглядит как еще один дворец. Так что приеду. Только мне его не приписывайте», – пошутил президент.

Таким образом, Путин в очередной раз высмеял фильм-«расследование» блогера-уголовника Алексея Навального про «дворец» в Геленджике. Ранее президенту задали вопрос об этом студенты на встрече в январе. Он отверг все обвинения, прокомментировав их фразой из фильма «скучно, девочки».