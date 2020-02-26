Путин отверг обвинения в жестком подавлении ростков Майдана в Москве

26.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Росгвардия, жестко пресекавшая несанкционированные выступления либералов в Москве минувшим летом, действовала в рамках закона – оппозиция же, напротив, старалась спровоцировать правоохранителей на силовые действия.

Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин отметил, что, даже если оппозиция не получила разрешения не проведение митинга в центре Москвы, она могла бы провести манифестацию в другом месте – при современном развитии информационных технологий это не имело бы значения.

«Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой?… Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения. Ведь понимаете, вот Интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные. Они же придут, где бы вы ни были, вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать своё недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. Так?» – сказал Путин.

«А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы Вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!» – считает президент.

По его словам, строгое наказание либералов даже за брошенную пластиковую бутылку в бойца Росгвардии оправдано. «Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», – сказал Путин.

На замечание журналиста о том, неужели правоохранители такие ранимые, что опасаются пластиковых бутылок, президент ответил, упомянув публиковавшиеся в Сети призывы оппозиционеров собирать досье на членов семей силовиков:

«Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», – сказал Путин.