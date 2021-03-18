Путин ответил на оскорбление Байдена

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья американскому коллеге Джо Байдену в ответ на оскорбления в своей адрес.

Об этом глава государства заявил, выступая на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин подчеркнул, что без иронии желает здоровья Байдену после его заявлений о том, что российский лидер является «убийцей».

«Что касается заявлений моего американского коллеги. Мы, действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток», – заявил Путин.

Также президент напомнил страницы из американской истории, сопровождавшиеся кровавыми войнами и истреблением коренного индейского населения, а также рабством и расовой дискриминацией.

«Если говорить пошире по этой теме, то в истории каждого народа очень много драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда смотримся, как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы сами являемся по сути.

И вот, я вспоминаю, в детстве мы, когда с друг другом спорили, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка – смысл очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще.

Что касается американского истеблишмента – не американского народа в целом, там главным образом очень много честных, порядочных и душевных людей, которые хотят жить с нами в мире дружно – мы знаем об этом и дорожим этим, и будем на них опираться в будущем, а что касается американского истеблишмента, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях.

Ведь, освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой и тяжелый период рабства, очень жестокий. И все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь США. Иначе откуда бы взялось движение Black Lives Matter?

До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Руководствуясь вот такими соображениями правящий класс решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Ведь Соединенные Штаты – единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неударного государства, против Японии. Никакого военного смыслы в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения», – сказал президент РФ.

Он также подчеркнул, что хотят власти США или нет, но им придется смириться с российскими интересами.

«Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – резюмировал Путин.