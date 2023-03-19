Путин ответил на самый больной вопрос патриотов Новороссии

В 2014 году Москва не была готова провести масштабную спецоперацию на Украине и ограничилась Крымом, поскольку надеялась на мирное разрешение конфликта, а также не имела гиперзвукового оружия, против которого бессильны западные ПВО.

Об этом в ходе рабочего визита на Улан-Удэнский Авиационный завод заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист озвучил мнение, что СВО стоило начинать в 2014 году.

«Ведь, наверное, многое было бы легче, ведь тогда очень многие люди нас ждали, да и Запад не так накачал Украину антироссийской агрессией и оружием», – добавил сотрудник телеканала «Россия 1».

«Мы исходили из того, что нам удастся все вопросы решить абсолютно мирными средствами. Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации. И всё, что произошло в Крыму, оно произошло «с колёс». Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите именно в силу того, что на них уже «наезжали» нацики. Наша святая обязанность была защитить крымчан», – ответил Путин.

«Что касается Донбасса, мы рассчитывали решить эту проблему мирным путём, но, как выясняется сейчас, и мы это видим, нас просто водили за нос, никто из наших т.н. партнёров и не собирался мирным путём ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили её к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжёлой техники, артиллерии, авиации. А что касается готовности и целесообразности – в таких случаях нет сослагательного наклонения. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьёзным действиям, чем действия в рамках Крымской весны», – сказал президент.

Он отметил, что сейчас совсем иная ситуация в плане продовольственного обеспечения страны, экономики и импортозамещения.

«Да, нам очень многое нужно сделать для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было. Поэтому сослагательное наклонение здесь применять невозможно», – добавил Владимир Путин.

Ранее глава Союза политэмигрантов Лариса Шеслер поясняла, что в 2014 году Россия была слишком зависима от Запада практически во всех сферах, и одномоментный разрыв, подобный сегодняшнему, нанес бы колоссальный удар по экономике.

«Давайте на минуту представим, что сегодняшние санкции обрушились бы на Россию в 2014 году. Если сегодня золотовалютные резервы ограбили наполовину, то в 2014 году от них вообще ничего бы не осталось – подавляющая часть их была в виде депозитарных расписок ФРС, долларах и евро. В 2013 году 43% всех расходов на питание россияне тратили на импортные продукты. Критически большую долю занимал импорт молочных продуктов, мяса и овощей. Нефтяное эмбарго сразу опустошило бы наши магазины. Да, российские антисанкции перекрыли поставки из стран Евросоюза, но Россия покупала сербские фрукты, швейцарские сыры, турецкие овощи и аргентинское мясо. Эмбарго не было, и деньги в стране были. С 2014 началось бурное импортозамещение в производстве молока, курятины, свинины, индейки и говядины. Сейчас Россия сама – крупнейший экспортер не только зерна, но и птицы и свинины. Вместо израильской морковки и польской капусты на прилавках преимущественно российские овощи. Сегодня Россия не боится голода из-за прекращения экспорта нефти и газа… Представим, что в 2014-м году одномоментно из страны уходит VISA и MASTERCARD. Все обслуживание этих карт тогда происходило через зарубежный процессинг, т.е. все транзакции обрабатывались за пределами России. Выход из страны этих систем вызвал бы одномоментный развал всех безналичных платежей, тогда платежи по VISA и Mastercard занимали 96% всех транзакций. Перевод всего на наличные расчеты вызвал бы финансовую катастрофу. В 2015 году произошел принудительный перевод всех внутрироссийских транзакций иностранных систем на внутренний процессинг в НСПК – Национальную систему платежных карт. Именно благодаря этому мы сейчас будем спокойно использовать карты VISA и Mastercard внутри России. В конце 2015-го года в России появилась национальная платежная система МИР, вопреки мощному сопротивлению некоторых деятелей типа Грефа. В июне 2021 года «Мир» обогнал Visa и Mastercard по охвату населения, карта данной системы стала основной уже для 42% респондентов. На эти карты перевели всех бюджетников, пенсионеров, всех, получающих пособия и т.д…», – поясняла Шеслер.