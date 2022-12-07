Путин ответил на вопрос о дезертирах

07.12.2022  19:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Проблемы с дезертирством в зоне СВО у российской армии нет.

Об этом сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проблемы с дезертирством в зоне СВО у российской армии нет. Об этом сегодня на...

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«Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Человек, который попадает в зону боевых действий даже после определенной подготовки, не может не испытывать определенных чувств, присущих нормальному человеку. Подавляющее число этих людей возвращаются для несения боевой службы добровольно. Подавляющее большинство. Даже после ранений. Потому что происходит адаптация к тем условиям, в которых люди несут боевую службу.

И повторю: ничего подобного, массового характера – у нас нет. Здесь нужна тонкая, взвешенная индивидуальная работа с каждым человеком. В целом это все лучше и лучше начинает получаться у тех людей в Министерстве обороны, которые должны этим заниматься профессионально. Проблемы с дезертирством в зоне СВО не существует. Ребята воюют блестяще», – сказал Путин.

Он подчеркнул необходимость создать в обществе атмосферу уважения к возвращающимся с фронта.

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