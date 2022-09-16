Путин ответил на вопрос об опасности конфликта Ереван-Баку и влиянии на СВО

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Новости Украины

Дипломаты РФ активно задействованы в диалоге о прекращении огня между двумя государствами и прилагают все усилия для стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Об этом в рамках пресс-конференции по итогам саммита «ШОС-2022» заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заверил, что СВО на Украине никак не повлияла на посреднические возможности государства в разрешении этого затяжного вооруженного конфликта.

«Как видите, [ресурсов влияния на коллег для поддержания мира] хватает. Последний инцидент пограничный не имеет (также) отношения к Карабаху никакого. Это совсем в другом регионе – на границе между Арменией и Азербайджаном. Действительно, мы сожалеем об этом, и о жертвах, которые случились, но в том числе и даже – прежде всего, под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, что так будет и дальше. Вот и вопрос о ресурсах. Их пока хватает, слава Богу», – заверил Путин.