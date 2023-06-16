Путин ответил обещавшим «разорванную в клочья экономику России»

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ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении. По итогам года он прибавит более процента, по расчетам МВФ, а по расчетам российских экспертов 1,5-2%.

Об этом сегодня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второй квартал прошлого года стал самым сложным для нашей экономики и отечественного бизнеса, когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. Сегодня можно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом, сработала – макроэкономические тенденции набирают силу», – сказал Путин.

Ненефтегазовые доходы России выросли за январь-май на 9,1%. Это выше прогнозов. В мае темп составил +28,5%.

«Речь идет о доходах страны, которые не связаны с экспортом нефти и газа. А это важный индикатор того, что реальный сектор экономики, обрабатывающие предприятия, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты. Все спрашивали, когда же мы слезем с нефтяной иглы, и вот тенденция такая набирает обороты», – сказал Путин.

Он сообщил, уровень безработицы в России сейчас составляет 3,3%. Он не был таким низким никогда в истории.

Доходы населения в IV квартале вернулись к росту. Из-за черты бедности в России в прошлом году вышли 1,7 млн человек.