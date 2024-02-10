Путин озаботился плохим образованием в США
Из-за традиционной для США безграмотности в общеобразовательных дисциплинах российскому президенту Владимиру Путину пришлось лично зачитать американскому журналисту двадцатиминутную лекцию по истории России.
Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такер сказал, что ему было утомительно двадцать минут слушать лекцию по истории. Это нормально. Я, живя в США, убедился, что американцы в целом общее образование находится на нулевом уровне.
А в своей профессиональной сфере человек вглубь копает прям буром, нет такой вещи, которой он не знает в своём профессиональном образовании», – сказал Виттель.
«И поэтому кроме людей, профессионально занимающихся русской историей, остальные о ней мало что знают. И Путин провёл им ликбез.
Но американцев раздражает, когда им читают лекции. И Такер не ожидал, что на простой вопрос он услышит подробный разбор полётов», – добавил он.
Спасибо!
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