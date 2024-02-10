Путин озаботился плохим образованием в США

Владимир Гладков.  
10.02.2024 09:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 622
 
Дзен, Общество, Политика, Россия


Из-за традиционной для США безграмотности в общеобразовательных дисциплинах российскому президенту Владимиру Путину пришлось лично зачитать американскому журналисту двадцатиминутную лекцию по истории России.

Об этом эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за традиционной для США безграмотности в общеобразовательных дисциплинах российскому президенту Владимиру Путину пришлось лично...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Такер сказал, что ему было утомительно двадцать минут слушать лекцию по истории. Это нормально. Я, живя в США, убедился, что американцы в целом общее образование находится на нулевом уровне.

А в своей профессиональной сфере человек вглубь копает прям буром, нет такой вещи, которой он не знает в своём профессиональном образовании», – сказал Виттель.

«И поэтому кроме людей, профессионально занимающихся русской историей, остальные о ней мало что знают. И Путин провёл им ликбез.
Но американцев раздражает, когда им читают лекции. И Такер не ожидал, что на простой вопрос он услышит подробный разбор полётов», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть