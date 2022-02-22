Путин озвучил Киеву способы спасения Украины

Для спасения отношений с Россией Украина должна признать российский статус Крыма.

Об этом на пресс-конференции сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, что необходимо сделать, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму. Чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косово? Там решения были приняты парламентом, а здесь – на общенародном референдуме.

Никто под дулом автомата не мог согнать людей на избирательные участки, они пришли добровольно и приняли решение воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение, если те, кто его оспаривает, считают себя демократическими странами. Это высшая форма демократии – референдум», – сказал Путин.