Путин озвучил Киеву способы спасения Украины

22.02.2022  20:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Для спасения отношений с Россией Украина должна признать российский статус Крыма.

Об этом на пресс-конференции сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для спасения отношений с Россией Украина должна признать российский статус Крыма. Об этом на...

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«Первое, что необходимо сделать, это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму. Чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косово? Там решения были приняты парламентом, а здесь – на общенародном референдуме.

Никто под дулом автомата не мог согнать людей на избирательные участки, они пришли добровольно и приняли решение воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение, если те, кто его оспаривает, считают себя демократическими странами. Это высшая форма демократии – референдум», – сказал Путин.

Во-вторых, по его мнению, сами киевские власти должны отказаться от вступления в НАТО.

«Но все это можно в один момент перевернуть, если западные партнеры будут продолжать накачивать Украину современными видами оружия. Поэтому самый важный пункт – это демилитаризация сегодняшней Украины. Это единственный контролируемый фактор, который можно наблюдать. Все остальное можно перевернуть. Действующий президент уедет в Вашингтон, а мы останемся с вооруженной до зубов АнтиРоссией», – сказал Путин.

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