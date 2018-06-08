08.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Путин озвучил личную угрозу Порошенко

Владимир Путин во время «Прямой линии», фактически, озвучил личную угрозу в адрес Петра Порошенко. Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Сергей Белашко.

«Посыл Путина очень простой и понятный: если Украина попытается каким-то образом создать Россия проблемы, особенно во время Чемпионата мира по футболу, то все это закончится очень плохо для руководителей Украины. Фактически, это – личная угроза – достаточно завуалированная, но очень внятная», – сказал эксперт.

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«Все понимают, что выражение «ущерб украинской государственности» означает ущерб для наших «державотворцив», – потому что всего остального они не боятся, более того, даже приветствуют, – поскольку это повышает их легитимность в глазах украинского общества, во всяком случае, наиболее его активной, скажем так, пассионарной части.

Был еще тезис, который прямо к Украине не относится, но относится косвенно – что Россия будет решать свои демографические проблемы за счет ближнего зарубежья. Грубо говоря, речь тут о том, что Россия будет «выкачивать» из Украины человеческий капитал, привлекать молодых, здоровых, образованных людей. Они будут работать в российской экономике, создавать прибавочную стоимость. И дети их будут не просто россиянами по месту рождения, а русскими. Чтобы посмотреть, как это происходит, можно взять результаты последней российской переписи. В возрастной категории 56+ около 70% считают родным языком украинский, а в возрастной категории 18-, т.е. несовершеннолетних, – лишь 2%», – сказал Белашко.