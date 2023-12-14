Путин озвучил траты на новые регионы. Кого «резанут» цифры
Россия уже направила свыше триллиона рублей на развитие своих новых регионов.
Об этом сегодня в ходе «прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему-то в эти регионы, как и в Крым, Украина не вкладывалась», – посетовал Путин.
По его словам, регионы-побратимы уже направили новым территориям 150 млрд рублей и намерены выделить еще 100 млрд.
При этом ЛДНР, Херсонская и Запорожская области уже перечислили в федеральный бюджет 170 миллиардов налогов.
«Это говорит о том, что экономика там восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это», – пообещал Путин.
Политолог Илья Ананьев считает, что выделяемые на новые региона средства нечувствительны для федерального бюджета.
«Для понимания, один триллион бюджета России на четыре республики Донбасса – это суммарные ежегодные бюджеты четырех-пяти регионов России, таких как Свердловская и Челябинская область. Конечно, эти цифры от президента где-то «резанут» самолюбие губернаторов управленческой ревностью. Но как бы цинично ни звучало, в пределах Российской Федерации и бюджета это мизерные деньги», – написал Ананьев в своем тг-канале.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков отмечает:
«Сохранение уровня поддержки новых регионов и фиксация высокого уровня сборов в бюджет от них. Поддержка линии на восстановление и демонстрация эффективности восстановления экономики. Явно будет использовано властями новых субъектов».
Спасибо!
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