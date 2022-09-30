Путин озвучил условия капитуляции для Украины

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Новости Украины

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но только на условиях вхождения ЛДНР, Запорожской и Херсонской области в состав РФ.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на церемонии подписания договора о принятии в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, живущие в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Мы призываем киевский режим прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Но выбор, сделанный в Луганске, Херсоне, Донецке и Запорожье, обсуждать не будем. Россия его не предаст», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что регионы, проголосовавшие за вступление в Россию, находятся теперь под ее защитой.

«Мы будем защищать наши земли всеми имеющимися нам силами и средствами, и сделаем все, чтобы обеспечить безопасность людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», – сказал Путин.