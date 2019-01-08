Путин передаёт привет Грибаускайте: Литва больше не получит ни цента

08.01.2019, Калининград, Александр Ростовцев

Владимир Путин сегодня в Калининграде отдал распоряжение – начать эксплуатацию терминала, принимающего газ с плавучей регазификационной платформы. Новый терминал обеспечит энергетическую безопасность Калининградской области и является первым из подобных проектов в российской энергетике.

После запуска терминала представители «Газпрома» отчитались, что все системы работают в штатном режиме. Глава государства поблагодарил работников концерна за работу и поздравил с новогодними праздниками.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Конечно, мы с вами понимаем, знаем хорошо, что доставка первичного энергоресурса, такого, как природный газ, на подобные расстояния трубой является более экономически целесообразным способом доставки, более дешевым. Но для нас, для Калининградской области, в частности, это, скорее всего, резервная мощность, которая существенным образом минимизирует, а точнее сказать, сводит на нет все транзитные риски», – сообщил Путин журналистам во время посещения Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ).

Новое Калининградское ПХГ представляет собой уникальный для нашей страны инфраструктурный объект – герметичный природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли. Объём хранения СПГ составляет не менее 170 тыс кубометров.

ПХГ было построено на основе договора властей Калининграда с «Газпромом», заключенного ещё в 2013 году, и могло пополнять объёмы газа только через трубопровод Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград.

Теперь газохранилище можно наполнять через морской терминал с прибывающих судов-газовозов.

В декабре прошлого года на калининградский берег прибыло регазификационное судно-платформа «Маршал Василевский». Это судно – единственный в России транспорт для перевозки СПГ, оснащённый оборудованием для его перевода из жидкого состояния в газообразное.

Максимальная производительность испарителя СПГ – 13,2 млн кубометров в сутки. После физического пуска терминал принял и направил в подземное хранилище первые кубометры голубого топлива.

Терминал и платформа способны полностью перекрывает базовые и перспективные потребности Калининградской области в природном газе – до 3,7 млрд кубометров в год.

При этом, как подчеркнул глава государства, разница в цене СПГ и трубного газа в Калининграде не должна лечь на потребителя. И добавил, что вскоре ждёт доклада правительства о выравнивании цены на сжиженный и трубопроводный газ для населения области.

Вместе с началом работы нового терминала диспетчерам «Газпрома» поступила команда отключить перекачку газа по магистральному трубопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград.

Отныне русофобский режим Литвы не заработает ни единого цента на транзите газа из «страны-агрессора». С учётом неуклонно надвигающегося 2020 года, в котором ЕС обязалось прекратить дотации своих периферийных партнёров из Прибалтики, оставаться русофобами становится крайне невыгодно.

Кроме того, отключение газопровода и запуск терминала стал неприятным сигналом для Александра Лукашенко, в последнее время поглощённого спекуляциями и разборками вокруг цен на российские энергоносители.

Газ в обмен на поцелуи закончился. Теперь газ – только за живые деньги, а любовь – дело наживное.