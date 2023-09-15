Путин: Переговоры по Украине будут на русских условиях

Призывы США мирным переговорам являются лицемерными.

Об этом сегодня на переговорах с белорусским коллегой в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «России и Украине придется станцевать это танго», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается американцев, они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это изумительная музыка и движения красивые, но США все пытаются решать с позиции силы: с помощью экономических санкций, финансовых ограничений, угрозы применения военной силы. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят», – сказал Путин.

Он в очередной раз повторил, что Россия не отказывается от переговоров, но дал понять, что они пройдут на российских условиях.

«Танго — это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе, всем придётся «Барыню» или в лучшем случае «Казачка», – сказал Путин.

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«Вроде ж и плясать начали. Три раунда переговоров прошли в Беларуси, потом в Стамбуле. А потом Блинкен с Остином Зеленскому команду дали – тот запретил вести переговоры. Факты на столе. Факты налицо. Поэтому чего тут упрекать кого-то», – сказал белорусский президент.

Путин согласился с тем, что президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ, которым он сам себе запретил вести переговоры с Россией.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев полагает, что на переговоры Зеленского скоро погонят США.

«Я уже писал, что Блинкен и прилетал в Киев, чтобы донести позицию Белого дома: пора начинать переговоры. И вне зависимости от реальной реакции Зеленского и его команды Блинкен транслирует миру позицию о готовности Киева к переговорам. Важно, что Блинкен сказал об этом первым, не оставив таким образом Киеву никаких иных вариантов. В связи с этим на Украине скорбное молчание. Пытаются сделать вид, что Блинкен имел в виду переговоры на условиях Киева, «по формуле Зеленского» — то есть после и на условиях вывода российских войск из новых регионов. Но такая версия уж слишком противоречит действительности. Россия не собирается выводить войска, а Блинкен говорит о готовности Украины к переговорам. Рушится та версия, которую скармливает населению украинская власть. В среде украинских пропагандистов шок и траур», – утверждал Царев в блоге.