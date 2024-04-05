Путин переизбран. Будет ли вторая волна мобилизации?

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Вы помните, как бандеровская пропаганда и бежавшие на Запад либералы синхронно стращали Россию новой волной мобилизации «как только будет переизбран Путин»? Однако происходит обратное.

Русская армия пополняется за счет добровольцев, а вот идти в ВСУ – дураков уже нет. Пока что Киев действует путём отлова бедолаг на улицах, которых после двухнедельной горе-«подготовки» бросают на передовую в роли «пушечного мяса». Но и этот ресурс скоро иссякнет – ведь не зря Макрон готовит к вводу свой французский легион.

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О том, что дела идут из рук вон плохо, признают самостийные патриоты.

«Давайте говорить откровенно – деморализация личного состава за счет качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу «две-три недели», «два-три месяца», «два-три года».. Дезориентация общества, они обесценили полностью тот дух патриотизма, с которым люди ломились в военкоматы», – недавно проболтался в эфире ТВ майор ВСУ Игорь Лапин.

Враги признают, что у России подобных проблем нет – за счет высоких выплат и социальных льгот армии удаётся привлекать добровольцев в зону СВО.

«У них с этим проще, потому что людей больше. Они для этого создают все условия – и социально их поддерживают, и финансово. Это является основным аргументом, чтобы стимулировать их», – сокрушался секретарь комитета Верховной рады по безопасности, полковник СБУ Роман Костенко.

Конечно, киевская «элитка» лукавит – не только денежные выплаты являются стимулом идти давить бандеровцев. Например, поток добровольцев резко возрос после теракта в «Крокус». Мотивацией было желание отомстить за погибших.

Тем не менее, вбросы про неизбежность второй волны мобилизации в России продолжаются. И вот почему.

«Мобилизация – это, как правило, очень непопулярная мера, которая часто вызывает ропот среди населения. Поскольку у Запада очевидная цель – развалить Россию, а самой вожделенной мечтой является развалить Россию изнутри (так чтобы по минимуму в это вкладываться материально), то подобные попытки «разогреть» население – это прямо-таки «база» их диверсионной деятельности», – отмечает член движения «Сильная Россия», военкор Светлана Пикта.

По ее словам, поток добровольцев свидетельствует о том, что население России осознает справедливость СВО.

«Именно наличие добровольцев указывает на то, на чьей стороне правда. Человек идёт сознательно, зная, что может быть всё, что угодно, только когда точно знает, что цели праведны, цели – защитить целостность и суверенитет России, защитить свою семью от безумия западного мира. Я была множество раз свидетелем того, как неподходящие по возрасту и здоровью русские мужчины по несколько месяцев добивались разрешения послужить в зоне СВО», – добавила Пикта.

На днях Минобороны России сообщило, что на контракт с начала года поступили более 100 тысяч человек, и в мобилизации нет необходимости. А вот на Украине, – отмечает ветеран боевых действий, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов, – снижают возраст лиц, подлежащих мобилизации, и призывают даже ограниченно годных:

«У нас действующих контрактников в настоящее время достаточно, и абсолютно не странно, что после теракта в «Крокусе» количество людей, принявших для себя решение встать на защиту своей Родины, семьи, увеличилось. Скажу честно, что еще немалое количество кандидатов готовы прибывать из иностранных дружественных государств. Это количество немалое, но сейчас их ограничивают. Отдельно нужно отметить бывших граждан стран СНГ, которые получили российское гражданство. Они получили право принимать участие в Специальной операции, и для многих это является хорошим выходом. Не хочу специально говорить, но они получают неплохие «подъемные», оклады, и часть из них имеют действительно неплохую подготовку».