03.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, СМИ, социальные сети, Украина
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Путин перепрошивает украинский национальный код – Яценюк


На Украине тьма «пропагандистов, зрадников и лжепророков», а взлетевшее при Порошенко стремление украинцев в ЕС и НАТО сейчас еле держится на плаву.

Об этом в ходе конференции рассказал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда нельзя останавливаться, но всегда надо знать, куда идти. Другого пути, кроме как идти к Европейской цивилизации, нет. Но посмотрите, что произошло за последние месяцы, в первую очередь, в общественном сознании, как начали перепрошивать наш национальный код, и – чем начали это делать.

Путин владеет половиной медийных новостных каналов в стране. В стране полно пропагандистов, предателей и лжепророков, которые ежедневно дурят народ, которые ежедневно вещают, которые ежедневно получают деньги от нашего врага, которым является РФ, фактически создавая пятую колонну внутри Украины», – пугает Яценюк.

«Ещё один нарратив – это раскачка антизападных настроений. Посмотрите на социологию. Если у нас вот так (указывает на потолок – ред.) летели темпы роста поддержки ЕС и НАТО, то сегодня, в лучшем случае, они удерживаются на одном уровне.


А вся эта русская пропагандистская машина фактический уничтожает желание украинцев идти в НАТО и ЕС – через постоянную, ежедневную массированную, геббельсовскую ложь и пропаганду», – сокрушается экс-премьер.

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