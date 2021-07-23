Путин пишет неоимперские манифесты и откупоривает шампанское! – украинский дипломат

Президент Украины Владимир Зеленский «одержим» необходимостью поддерживать отношения с президентом России Владимиром Путиным и даже не способен всерьез ответить на его недавнюю статью, которая стала манифестом неоимпериализма Кремля.

Об этом в беседе на «Украиснком радио» заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, заместитель Министра иностранных дел Украины (2007-2010), представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015), экс-замглавы администрации президента Украины (2015-2019) Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия делала, делает и будет делать все возможное, чтобы принизить Украину. Вообще они не воспринимают Украину как независимое, проевропейское, суверенное государство! Такова суровая реальность.

К сожалению, украинская власть это недооценивает и, собственно, сама хочет приблизиться к России. Напомню одержимость президента Зеленского во что бы то ни стало увидеть Путина, посмотреть ему в глаза и с ним встретится.

Есть определенный диссонанс: с одной стороны, мы работаем с нашей проукраинской коалицией, чтобы не остаться один на один с агрессором, с другой стороны, сам президент Зеленский хочет встретиться один на один с агрессором. И наши партнёры разводят руками – если вы хотите двусторонние отношения и встречи с Путиным, почему мы не имеем права проводить саммиты и встречи с Путиным? Понимаете? Поэтому надо сначала начинать с себя.

Россия и дальше будет так вести себя, по принципу «разделяй и властвуй». Поэтому нам надо давать решительный ответ на все эти манипуляции с информацией. Уже прошло почти две недели со статьи Путина, а до сих пор Банковая, президент Украины молчат.

Знаете, троллинг – это хорошо, как он отреагировал. Но надо отреагировать системно и обоснованно на то, что изложил Путин в своей такой действительно доктринной, неоимперской статье. Это манифест неоимпериализма Кремля. На мой взгляд, надо давать решительный отпор на все попытки агрессии, будь то военная, информационная, экономическая против украинского государства. К сожалению, этого не чувствуется.

У меня такое впечатление, чтобы Банковая до сих пор считает, что враг Украины – в Киеве, а не в Москве. Это тоже, конечно, играет на руку России. Россия сейчас будет открывать шампанское в контексте и «Северного потока-2», и того, что сейчас украинцы резко критикуют и Германию, и Францию.

Я считаю, что это большая ошибка так делать, потому что именно Россия заинтересована в том, чтобы мы сейчас перессорились с нашими партнерами, в частности, в контексте совместного заявления Германии и США по «Северному потоку-2», и вообще, заинтересована в том, чтобы развалить украинскую коалицию, потому что она очень раздражает Москву», – тревожится украинский дипломат.