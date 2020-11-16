Путин пишет Санду. Санду звонит в Румынию

16.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдовы через час после того, как это сделал проигравший действующий молдавский президент Игорь Додон.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле «с уважением относятся к выбору молдавского народа».

«Предстоит наладить отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что их удастся наладить. Россия ценит отношения с молдавским народом. Вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу. Наши отношения должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон. Мы знаем, что Майя Санду говорила, что она будет работать именно в интересах молдавского народа. Уверены, что в интересах молдавского народа выстраивание доброго и тесного взаимоотношения во всех областях с нашей страной», – сказал Песков.

Между тем Майя Санду свой первый телефонный разговор в статусе избранного президента провела с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Он станет первым иностранным гостем нового молдавского лидера сразу после ее инаугурации. Это неудивительно, поскольку на прошлой неделе и Йоханнис, и премьер-министр Румынии Людовик Орбан прямо призвали граждан Молдовы голосовать за Майю Санду.

Санду имеет румынский паспорт, участвует во всех румынских выборах и не исключает в перспективе унирю (объединение) Молдовы с Румынией на основе референдума.

За лидера прозападной оппозиции голосовала европейская диаспора (250 тыс человек). Эти люди рассчитывают, что униря обеспечит им автоматическое гражданство ЕС и облегчит жизнь за границей.

Не стоит думать, что все вышеизложенное свидетельствует всего лишь о близких отношениях двух соседних государств. Фонд Сороса, сотрудником которого являлась в совет национального совета которого в 2009 году входила Санду, оказывал финансовую поддержку программе, направленной на сближение Румынии и Молдовы (это следует из официальных отчетов фонда).

То есть растворение Молдовы в Румынии это часть политики Запада. В случае реализации этого плана Россия теряет пусть слабого и непоследовательного, но союзника. Зато укрепляется государство, в оборонной стратегии которой Россия признана враждебной страной.

«Риск потери государственности не то что велик, он огромен. Такой референдум рано или поздно будет проведен. У нас уже сегодня более 30% унионистов (сторонников объединения – ред.), как показывают все опросы. У нас более 5 тыс студентов ежегодно обучаются в Румынии. У нас в парламенте все говорят только на молдавском языке и называют его румынским. У нас люди с румынским гражданством во всех органах власти. В школах изучают историю румын вместо истории Молдовы. Такого нет ни в одной стране мира. Это не страшилка, а грустная реальность», – сказал депутат молдавского парламента Богдан Цыдря в эфире телеканала Ren Moldova.

Политолог Иван Мезюхо считает, что референдум об объединении с Румынией пройдет в Молдове уже в ближайшие четыре года.

«Происходит что-то фантасмагоричное, но вполне реальное – гражданка Румынии Майя Санду побеждает на выборах Президента Республики Молдова. Президент Молдавии отвечает за внешнюю политику государства. Курс на евроинтеграцию, и, возможно, даже на объединение с Румынией на ближайшие 4 года обеспечен. Этого времени достаточно для того, чтобы задавить условно (это слово подчеркнуть) пророссийские политические силы, чтобы разворота на Восток на следующих президентских выборах не произошло», – написал Мезюхо в своем телеграм-канале.

Он также прогнозирует, что Санду будет просить помощи у НАТО, чтобы заставить российских военных покинуть Приднестровье.

«Политическая ориентация Санду на Европу несомненна и очевидна. В лучшем случае она учтет провальный опыт Украины, которая ради евроассоциации почти полностью уничтожила торговые и экономические связи с Россией, что стало одной из главных причин обвала украинского ВВП, который до сих пор сильно отстает от уровня 2013 года. Но это – в лучшем случае. До сих пор рациональность не была отличительной чертой прозападных лидеров пост-советских республик. Нарушит ли Санду эту “традицию” – открытый вопрос», – написал российский сенатор Алексей Пушков.

Другой сенатор Константин Косачев указывает, что разрыв отношений с Россией для аграрной Молдовы, сельское хозяйство которой ориентировано на взаимодействие с РФ, чревато серьезными экономическими проблемами.

«Тесный союз с ЕС, тем более – румынизация страны, приведёт к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении. И сказками о счастливом евробудущем молдаван из него не выйти. Скорее всего лидирующие на выборах силы понимают эти риски: так, о необходимости найти решения для открытия экспорта в Россию для всех компаний, а не для нескольких, близких к нынешней власти, говорит сама Санду на сайте своей партии. Но эти решения могут прийти только путём диалога, а не «украинским» путём жесткой конфронтации», – написал Косачев в своем «фейсбуке».

Белорусский политолог Алексей Дзермант не верит в благоразумие нового молдавского президента.

«Запад не зря провернул многоходовую операцию сначала с изгнанием олигарха (Влада Плахотнюка – ред.), а потом со смещением Додона, причем, у него был не только электоральный вариант, но и вариант с майданом. То есть в Молдове будет происходить постепенная зачистка всего, что могло бы изменить в будущем прозападный курс страны. Однажды взяв, Запад редко когда отдает назад», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.