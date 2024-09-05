Путин: План Зеленского по Курску сорвался

Елена Острякова.  
05.09.2024 11:02
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украине не удалось заставить Россию «нервничать и суетиться» по поводу вторжения в Курскую область.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не удалось заставить Россию «нервничать и суетиться» по поводу вторжения в Курскую область....

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«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях. Прежде всего, в Донбассе, который является нашей первоочередной целью. У противника ничего не получилось. Наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали потихоньку выдавливать ВСУ с пограничной территории», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что ВСУ не предпринимают никаких действий по сдерживанию российского наступления.

«Наоборот, перебросив к нашей границе свои большие и достаточно хорошо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, и мы ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных. Позавчера только группа «Восток» в один удар треугольник захватила 7 на 5 км. Очень успешная группировка «Центр» на Донецком, на Покровском направлении. Приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами. 4 на 5, 3 на 5 и т.д», – сказал Путин.

По его мнению, не менее важно, что противник несёт очень большие потери и в живой силе, и в технике.

«Министерство обороны даёт эти данные. Я считаю их объективными, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников. Это чревато обрушением фронта на наиболее важных направлениях. А потери могут привести к утрате боеспособности всех ВСУ, чего мы и добиваемся», – сказал Путин.

Президент считает, что священный долг ВС РФ – сделать все, для того чтобы выбросить противника с приграничных территорий и надежно защитить российских граждан.

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