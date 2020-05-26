Путин планирует довести до конца проект Новороссия – дипломат

26.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Цель номер один России на Украине – это южные области. Взяв их под контроль, Россия решает ряд своих проблем, среди которых – сухопутные коридоры в Крым и Приднестровье, а также возобновление подачи воды на полуостров и закрепление его российского статуса.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, президент России Владимир Путин хочет закрыть проект «Новороссия».

«Украинский юг – это ключевая история для него. Смотри, если он пойдет на дестабилизацию, а потом на возможную военную операцию, как бы она не выглядела – гибридно или не гибридно, он получит доминирующий контроль над Черным морем, геополитика сидит у него в голове. Он делает сухопутные коридоры, причем не только на Крым, он их делает и на Приднестровье, и на Молдову также. Он, что очень важно понимать – ну, вода само собой, а он еще закрывает этот проект «Новороссия».

А у него в голове это сидит, он не просто так повторяет «исконно русские земли», он реально в это верит, что это реально принадлежит его путинской России. И я думаю, что украинский юг – это цель номер один для Путина. Если это будет, то возникает вообще вопрос целостности государства Украина. А если возникает этот вопрос, то куда тогда возвращать Крым? Для него это вообще решение всех проблем», – заявил Климкин.