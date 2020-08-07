Путин планирует захватить Турцию и короноваться на мировое царство – меджлисовец

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент РФ Владимир Путин якобы спит и видит себя Софийском соборе, где патриарх помазывает его на всемирное царство

Об этом в эфире YouTube-канала «Sotnik TV» заявил бежавший из РФ либерал Айдер Муждабаев, ныне – замдиректора меджлисовского телеканала ATR, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, ощущает ли Турция угрозу, они слишком далеко от Советского Союза жили все эти годы в своём каком-то мире, более близком Западу, чем СССР. Но проливы это тоже цель Путина. Они вполне могут готовить теракт в Софийском соборе, нынешней мечети, это вполне реально, то, что «вагнеровцы» говорили про собор, нельзя воспринимать как шутку, турецкие спецслужбы обязаны усилить безопасность, потому что я ожидаю и серию терактов, и что угодно со стороны этих людей, они в Турцию уже не раз слали убийц и террористов.

Я вообще на месте турок пожертвовал бы деньгам и вообще русских бы туда не пускал. Потому что это реальная угроза», – рассказал Муждабаев.

«Ему (Путину – ред.) нужны проливы, недаром он обходит Турцию с двух сторон – со стороны оккупированного Крыма и Чёрного моря и со стороны Сирии, где у него фактически оккупированная страна. Цель этого всего – включить нынешнюю Турецкую Республику в состав будущей великой империи, которой грезит Путин. Его мечта – я уверен, что он ложится и встаёт с мыслью, как он весь в свете софитов в переделанном из мечети Софийском соборе, в котором какой-то патриарх его помазывает на всемирное царство, о возрождение Византии, откуда берёт начало этот Русский мир», – утверждал пропагандист.