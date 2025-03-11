Путин по лидерским качествам лучше Зеленского – Такер Карлсон
Владимир Путин, очевидно, куда лучший лидер, чем Владимир Зеленский, потому что несмотря на три года войны, Россия процветает.
Об этом в интервью американскому журналисту Крису Куомо рассказал его неоднократно посещавший Россию коллега Такер Карлсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я, определённо, больше сочувствую Путину, чем Зеленскому. Я считаю, что не сочувствую Путину в том смысле, что хочу переезжать в Россию. Я не считаю Россию своим близким другом, свободной страной и чем-то в этом роде. Я просто говорю, что, по-моему, справедливо судить о лидерах по тому, как они работают на благо своей страны. У них одна работа. Хорошо, работайте на благо своей страны, делайте ее лучше», – сказал Карлсон.
«А в России сейчас намного лучше, чем на Украине. Я имею в виду, что многие украинцы бежали из Украины в Россию, очень многие. Я просто хочу сказать, что Россия, несмотря на войну, процветает.
Я думаю, у нее есть более серьезные проблемы. Война не идет на пользу ни экономике, ни стране. Но за последние пару лет в Россию хлынул такой поток китайских инвестиций, что люди в Москве, например, где живет 12 миллионов человек, не чувствуют никаких лишений», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: