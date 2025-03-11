Владимир Путин, очевидно, куда лучший лидер, чем Владимир Зеленский, потому что несмотря на три года войны, Россия процветает.

Об этом в интервью американскому журналисту Крису Куомо рассказал его неоднократно посещавший Россию коллега Такер Карлсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, определённо, больше сочувствую Путину, чем Зеленскому. Я считаю, что не сочувствую Путину в том смысле, что хочу переезжать в Россию. Я не считаю Россию своим близким другом, свободной страной и чем-то в этом роде. Я просто говорю, что, по-моему, справедливо судить о лидерах по тому, как они работают на благо своей страны. У них одна работа. Хорошо, работайте на благо своей страны, делайте ее лучше», – сказал Карлсон.