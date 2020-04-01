Путин: По России нанесён двойной удар

01.04.2020, Москва, Михаил Рябов

По экономике России нанесён двойной удар в результате эпидемии коронавируса и падения цен на нефть.

Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, ситуация непростая. У нас двойной удар, это и последствия для экономики коронавирусной инфекции, снижение деловой активности. Это серьёзные испытания для рынка труда, мы всё это понимаем, всё видим. И конечно, падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьёзное, глубокое», – сказал Путин.

Так глава государства отреагировал на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о пессимистических прогнозах относительно ситуации в экономике.

«За две последние недели прогнозы по российской в том числе экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину – от трёх до пяти процентов, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на восемь процентов.

Я хочу напомнить, в 2009 году средняя цена на нефть была 61 доллар, а в этом году она будет существенно меньше, и ситуация на рынке сильно отличается от того, что было раньше, то есть здесь более нестандартные, шоковые ситуации на рынке нефти», – сказал Кудрин.

«Ситуация имеет свою специфику, тем не менее у нас есть опыт», – заверил Путин, ссылаясь на события 2008-09 годов.

По его прогнозу, цены на нефть будут расти.

«Американцев это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжёлое испытание.

Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно. Поэтому мы вместе с основными производителями и потребителями должны будем выработать такие решения, которые смягчат ситуацию на рынке в целом. А для нашей экономики – да, действительно, это очень серьёзный вызов», – отметил Путин.