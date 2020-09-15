«Путин победил в Белоруссии. У Запада началась истерика» – Монтян

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Устроенная коллективным Западом попытка госпереворота в Белоруссии закончилась сокрушительной победой России, в результате которой Минск полностью вернулся в сферу влияния Москвы.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу точно утверждать, получилось ли это спонтанно, или так и было задумано, но очень неожиданно для российской политики последних лет, если даже не десятилетий, всё вышло как-то даже слишком идеально. На истерику коллективного Запада, согласитесь, просто любо-дорого смотреть.

Так что же получил по итогу Путин? Лукашенко, который примерно с 2010-х годов стал посматривать в сторону Запада, а Запад типа перестал в нём видеть совсем уж диктаторского диктатора, руками самого же Запада был жестко перемещён назад в российскую орбиту.

После всего того трэша, который устроили Батьке змагарьё и кастрюли на улицах белорусских городов, никаких вариантов мягких компромиссных договорённостей с самим Лукашенко у Запада больше не осталось. Запад теперь будет вынужден пытаться сносить Лукашенко исключительно по самому жесткому сценарию», – сказала юрист.

Она подчеркнула, что выдержанная Владимиром Путиным пауза принесла России сокрушительную победу на белорусском направлении, потому что Александр Лукашенко сам убедился в необходимости вернуться к Москве.

«При этом и сам Лукашенко понял, что у него теперь есть шанс повторить разве что судьбу Януковича, а никак не Кучмы, который подленько и коварно, и практически незаметно для сторонних наблюдателей, сдал Украину коллективному Западу как стеклотару, и умудрился при этом остаться рукопожатным везде, даже в России.

Одно время казалось, что Путин был буквально в шаге от того, чтобы сдать Белоруссию коллективному Западу вслед за Украиной, и этим замкнуть кольцо на западной границе России, создав ещё одну нацистскую антиРоссию по типу Проебалтии и Украины.

Практически не вмешиваясь в белорусские события, в отличии от яростных флагманов «площи» Польши и Литвы, подзуживаемых заокеанским обкомом и лидерами Евросоюза, и постоянно повторяя мантру о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, Путин создал предпосылки для самостоятельного принятия решения Батькой о необходимости прекращения каких-либо телодвижений на западном векторе и обращения за помощью к России.

Как бы это выглядело при общении когда-то очень близких, но временно охладевших друг к другу партнёров? «Я тебя всё ещё люблю и ценю, но даю возможность выбора. Попробуй с другими, оцени все «за» и «против», но если решишь сделать окончательный выбор и уйти – назад возврата не будет». И Батька, наигравшись в многовекторность и нарвавшись на заведомо очевидное для всех, кроме него, коварство, паскудство и безграничный цинизм и лицемерие Запада, таки сделал свой выбор и приехал в Сочи. Решив, что старый друг лучше двух подруг альтернативной ориентации», – добавила адвокат.

По её мнению, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи стала промежуточным финишем в большом геополитическом противостоянии между Западом и Россией.

«Сочи стали промежуточным финишем белорусского противостояния между Западом и Россией. Уже понятно, что Запад будет яростно педалировать тему нелегитимности любых соглашений, подписанных Путиным и Лукашенко. А что же им ещё остаётся? Только обтекать», – резюмировала Монтян.