«Глупые и на чем не основанные иллюзии» Запада о возможности легкой победы над Россией потерпели крах, честнее и проще сказать, что на данном этапе развития конфликта президент РФ Владимир Путин выиграл.

Об этом в видеоблоге беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковскго заявил бежавший в Британию бывший адвокат «Юкоса» Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крахнуло наивное представление, что Путин такой дурачок, который вскарабкался, как паразит, на тело огромной страны (да и страна так себе, осетрина второй свежести). Маленьких в подъезде бить у него, конечно, получается, но если выйдет серьезный сосед и строгим голосом ему скажет, чтобы он шел под лавку, он уйдет, и все быстро закончится. С моей точки зрения, это никогда на было хорошим планом, и у меня нет удивления и разочарования, что этот план не вышел. И Путин не дурачок, и страна вполне себе еще. Поэтому представление о том, что эту войну можно выиграть, не включаясь в нее, а выделив на пару лет небольшую часть своих обширных бюджетов, а дальше все само собой произойдет, эта иллюзия крахнула», – сказал Пастухов.