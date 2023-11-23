 «Путин победил Запад» – признание либерала

Елена Острякова.  
23.11.2023 11:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1072
 
Дзен, Политика, Россия


«Глупые и на чем не основанные иллюзии» Запада о возможности легкой победы над Россией потерпели крах, честнее и проще сказать, что на данном этапе развития конфликта президент РФ Владимир Путин выиграл.

Об этом в видеоблоге беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковскго заявил  бежавший в Британию бывший адвокат «Юкоса» Владимир Пастухов, передает корреспондент  «ПолитНавигатора».

«Глупые и на чем не основанные иллюзии» Запада о возможности легкой победы над Россией...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Крахнуло наивное представление, что Путин такой дурачок, который вскарабкался, как паразит, на тело огромной страны (да и страна так себе, осетрина второй свежести). Маленьких в подъезде бить у него, конечно, получается, но если выйдет серьезный сосед и строгим голосом ему скажет, чтобы он шел под лавку, он уйдет, и все быстро закончится.

С моей точки зрения, это никогда на было хорошим планом, и у меня нет удивления и разочарования, что этот план не вышел. И Путин не дурачок, и страна вполне себе еще. Поэтому представление о том, что эту войну можно выиграть, не включаясь в нее, а выделив на пару лет небольшую часть своих обширных бюджетов, а дальше все само собой произойдет, эта иллюзия крахнула», – сказал Пастухов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть