«Путин победит – и мобилизуют тех, кто сбежал в Польшу» – лишившийся ног ВСУшник

Когда русские заходят на новые территории, они сразу же поднимают списки бандеровцев, чтобы их «расстреливать или отправлять в настоящие концлагеря».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил лишившийся ног в начале СВО военнослужащий 80-й одшб ВСУ Михаил Варварыч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Когда русские заходят, они сразу идут к главе сельсовета или горсовета, [поднимают] полностью все документы – ага, кто был в АТО, кто служил. И все документы всех людей, которые когда-то были причастны к армии, можете забыть, их или расстреляют, или они будут в концлагерях. Это правда, потому что такое было – и такое будет. Потому что им не нужны люди, которые будут им тыкать в спину, когда они придут сюда, каждый это должен понять», – расписывал он.

«И я понимаю одно, что те люди, которые уехали за границу в Польшу или ещё куда-то, если Украина проиграет, то они в Польше не спрячутся. Потому что Польша будет следующей. И если они сейчас не хотят воевать на Украине за Украину, они будут в Польше воевать за поляков, и поляки их первых мобилизуют. Зачем им себя мобилизовать, если есть украинец, который бежал туда», – заявил Варварыч.