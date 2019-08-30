Путин побеждает: Договоренности с Москвой вызвали панику в команде Порошенко

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Проведение обмена заключенными с Москвой, которое пока не подтвердилось официально, может стать свидетельством того, что новая киевская власть проиграла очередной раунд информационной войны.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат ВР от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проиграли потому, что хотели пиара и лайков. И еще мыслили одноходовками: мы выпускаем их, а они просто так отдадут наших. Путин применил простой прием, который он обыгрывал массу раз. Суть приема следующая: заставить соперника считать, что дело сделано, подогреть информационный шум (официальные российские лица молчали, между прочим, и это ключевой момент), а затем отыграть все назад. И начать торги заново.

Действительно, команда Зе очень много поставила на этот обмен. И Путин это знает. Команда Зе очень далеко зашла в информационном шуме и здесь они должны поблагодарить и Рябошапку, который будучи генпрокурором поставил пост со ссылкой на простого сотрудника Рады! Надо поблагодарить председателя СНБО, который раньше времени поехал в Жуляны. Надо поблагодарить всех тех советников, которые просто не хотят учиться на наших же ошибках…», – пишет политик.

При этом экс-депутат высказал мнение, что обмен заключенными якобы связан с желанием Москвы получить похищенного украинскими спецслужбами командира бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха, которого украинская сторона обвинила в крушении малазийского «Боинга МН-17» в 2014 году.

«Первое и самое главное: почему Путин пошел на обмен? Ради того, чтобы снова оказаться в «Большой восьмерке» и, чтобы сняли санкции? Он мог и без этого обойтись. Это хороший бонус, но не более того. Версия о том, что все это затевалось ради того, чтобы выманить боевика Цемаха, который является ключевым игроком в будущем судебном иске по сбитому малайзийскому самолету, конечно, правильная. Но она также является вторичной.

Весь этот обмен – это только первый шаг к той крупной сделки на которую должен уйти Зеленский и о которой говорил Трамп. И на самом деле, как бы это цинично ни звучало, Цемах является нашим большим козырем. Возможно, одним из крупнейших.

Второй важный вопрос: прекратится война на востоке после возможного обмена пленными? Вероятность очень мала. Война нужна Путину для того, чтобы держать в тонусе Украины, и что не менее важно, чтобы все-таки посадить за стол переговоров лидеров террористов и, чтобы они стали частью переговорного процесса», – считает Денисенко

Также соратник Порошенко отметил, что решить вопрос международного признания Крыма Россия может только двумя способами – заставить признать данный факт саму Украину, либо уничтожить её.

Кроме того, он перечислил пункты, которые, по его словам, будут обсуждаться Россией, Германией, Францией, США и Украиной в «нормандском формате»:

Амнистия всех без каких-либо претензий; Закон о региональных языках, подобный отмененному закону Кивалова, который якобы могут принять уже этой осенью; Взаимное прекращение судебных исков с одновременным подписанием газового контракта; Запуск Крымского канала в привязке в газовому контракту; Отдельный закон об особенностях функционирования ЛДНР с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в Минских соглашениях; Контроль над границей, возможно общий – с участием украинских пограничников, представителей ООН и Народной милиции Республик; Отдельное имущественное решение о возвращении национализированной ЛДНР собственности прежним владельцам (было введено внешнее управление, национализации не было – прим. ред.); Будет подписан рамочный документ по безопасности по типу Будапештского меморандума; Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса с бюджетом в 10-15 млрд долларов; Если все это воплощается в жизнь – МВФ откроет Украине новую программу на 30-50 млрд долларов.

«Важный момент – для легитимации обсуждается возможность конституционного референдума вместе с местными выборами», – добавил он.

При этом Денисенко с разочарованием констатировал, что уставшее украинское общество готово к легитимации данных пунктов, что, по мнению пропагандиста, приведет к тому, что «убийцы с Донбасса начнут радостно и нагло прогуливаться по Крещатику».