Путин побеждает. Кому после выборов понадобятся психиатры

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Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ после подсчета 70% голосов. За него проголосовали 87,17% избирателей. За представителя КПРФ Николая Харитонова отдали голоса 4,19% избирателей, за Вячеслава Даванкова от «Новых людей» – 4,08%, за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,15%.

Общая явка на выборах составила 74,22%.

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Сам президент РФ уже приехал в свой избирательный штаб, где поблагодарил волонтеров. Путин заявил, что его победа показывает, насколько Россия была права, выбрав свой нынешний путь. Он считает, что это позволит консолидировать общество.

Первыми поздравили Путина с победой, не дожидаясь официального объявления итогов выборов, папа Римский и лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

Грузинский политик Леван Пирвели считает, что легитимность российских выборов уже признала Франция.

«Макрон заявил, что ждет звонка Путина, с которым он будет обсуждать. А Франция играет ключевую роль в Европе», – сказал Пирвели в интервью Максиму Шевченко.

Политолог Сергей Марков допускает, что страны Запада не признают итогов российских выборов, но считает, что это не имеет уже никакого значения.

«Все страны Запада отказываются признавать выборы в России честными и демократическими. Ещё несколько лет назад это было бы трагедией. А сейчас это фарс. Россия отказывает странам Запада в моральном авторитете судить о честности выборов. Запад уничтожил свой моральный авторитет своей поддержкой однозначно антидемократического незаконного репрессивного и даже террористического режима на Украине. Мнение Запада теперь не имеет значения. И поэтому победа Путина это огромное поражение Запада», – написал Марков в своем тг-канале.

Российские эксперты поражены высокой явкой на выборах, которую никто из них не смог предсказать. Политолог Евгений Минченко называет следующие факторы роста явки: «консолидация вокруг флага» в ходе СВО; нападения на российскую территорию во время выборов и провокации на избирательных участках – «русских разозлили»; масштабная организационная работа и конструктивный ход кампании.

«Безусловно сработал эффект сплочения вокруг флага. Впервые были применены новейшие мобилизационные технологии работы с предприятиями, информация о выборах активно доносилась через соцсети, в том числе таргетированной на индивидуальные характеристики пользователя рекламой. Кумулятивный эффект сработал», – пишет в своем тг-канале политконсультант Мария Сергеева.

«Зашкаливающая явка на выборах президента говорит об одном: российское общество окончательно преодолело синдром гражданского нигилизма, захлестнувшего страну на фоне каскада разочарований в конце 1980-х начала 1990-х. И речь не только в смене поколений, но и в переходе в новую парадигму взаимоотношений власти и общества. В основе ее структуры — гражданская консолидация», – считает политолог Марат Баширов.

В ходе выборов было зафиксировано 6 попыток поджога избирательных участков и 12 попыток вылить краску на бюллетени.

«Диверсионно-террористическое сопровождение (включая сюда и флешмоб с «зеленкой») со стороны внешнего противника, как это ни парадоксально, пошло на пользу чрезмерно засушенной кампании, придало ей так необходимый в данном случае антураж живой кампании», – считает политолог Максим Жаров.

Его коллега Павел Данилин отмечает, что после выборов перед ФСБ и МВД будет поставлена задача по искоренению мошеннических call-центров. Также перед всеми банками, и в первую очередь, перед ЦБ РФ, будет поставлена задача по повышению финансовой грамотности вкладчиков и противодействия мошенническим схемам.

«Недопустимо, чтобы нашими гражданами так легко манипулировали враги. Плюс необходимо расширять деятельность психиатрического, в том числе и принудительного, лечения», – пишет Данилин.