Путин побрезговал называть Зеленского по имени

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Президент РФ Владимир Путин назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «руководителем нынешней киевской администрации».

Обосновывая необходимость денацификации Украины, Путин сегодня в ходе «прямой линии» вспомнил, как парламент Канады вместе с Зеленским устроил 98-летнему украинскому ветерану СС.

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«Когда руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте, уничтожении 1,5 миллионов евреев на Украине, русских и поляков. Стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма что ли? Поэтому вопрос денацификации, он актуален», – сказал Путин.

На определение президента обратил внимание политолог Сергей Марков.

«Путин назвал Зеленского «глава местной администрации». То есть Зеленский не законный президент Украины. И правильно. На Украине нет законной власти. А есть власть оккупационная, марионеточная», – написал Марков в своем тг-канале..

Еще один политолог Алексей Чеснаков тоже обратил внимание на этот момент.

«Видимо можно было еще уточнить – оккупационной [администрации], но это явно сделают комментаторы. Путин уже/пока не рассматривает Зеленского как возможного субъекта для достижения договоренностей и переговоров», – считает Чеснаков.