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Россия якобы нападает не только на инфраструктуру Германии, но и на немецкие умы, подбивая к политическим решениям с катастрофическими историческими последствиями.

Об этом на заседании в Бундестаге заявила зеленая депутат Alliance 90/The Greens Ирена Михалик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этой неделе премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем публично подтвердил то, о чём мы все давно подозревали. Россия оказала влияние на голосование по Брекситу (фейк, который опровергнут самим Борисом Джонсоном – ред.), и таким образом Великобритания вышла из ЕС. Цель Путина в этом совершенно ясна. Он хочет расколоть единую Европу, дестабилизировать наше общество и разрушить нашу демократию! И когда мы говорим здесь и сегодня о гибридных атаках, мы должны называть вещи своими именами: Россия ведёт теневую войну против нашей страны… О чём мы всё ещё слишком мало говорим, так это о нападении на умы. Россия саботирует не только инфраструктуру… Россия саботирует доверие. И Брексит показывает, к каким последствиям может привести такое вмешательство», – вещала Михалик.

«Там принимаются политические решения с историческими последствиями, и в итоге возникает раскол, который продолжается и по сей день. И Германия уже давно стала одной из главных целей этих действий», – стращала немцев представитель «зелёных».

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