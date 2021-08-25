Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
25.08.2021 17:11 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Образование, Политика, Россия
Просмотров:

Путин поддержал идею поднимать каждое утро в школах государственный флаг

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, чтобы в российских школах была введена традиция ежедневного...

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, чтобы в российских школах была введена традиция ежедневного подъема государственных флагов.

Об этом он заявил сегодня на заседании государственного совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, он поднимается вывешивается на флагшток регулярно, ежедневно. Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера. Например, точно должен быть единый общероссийский стандарт. Поскольку это вопрос общегосударственного характера, конечно, деньги небольшие, думаю, что и отфинансирован он должен быть из государственного бюджета», – сказал Путин.

Политолог Сергей Марков считает, что россияне должны перестать стесняться проявлять свой патриотизм.

«Народ у нас скромный. У нас люди стесняются такого очень хорошего чувства как патриотизм. Поднятие флага призвано научить детей не стесняться хороших чувств. А школа существует, для того чтобы учить детей делать хорошие вещи». Люди у нас очень патриотичные, но они как-то стесняются проявлять свой патриотизм. Стесняются проявлять свои добрые, хорошие чувства. Даже вот, знаете, стесняются говорить хорошие добрые слова», – заявил Марков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть