Путин поддержал идею поднимать каждое утро в школах государственный флаг

25.08.2021 17:11 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу, чтобы в российских школах была введена традиция ежедневного подъема государственных флагов.

Об этом он заявил сегодня на заседании государственного совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, он поднимается вывешивается на флагшток регулярно, ежедневно. Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера. Например, точно должен быть единый общероссийский стандарт. Поскольку это вопрос общегосударственного характера, конечно, деньги небольшие, думаю, что и отфинансирован он должен быть из государственного бюджета», – сказал Путин.

Политолог Сергей Марков считает, что россияне должны перестать стесняться проявлять свой патриотизм.

«Народ у нас скромный. У нас люди стесняются такого очень хорошего чувства как патриотизм. Поднятие флага призвано научить детей не стесняться хороших чувств. А школа существует, для того чтобы учить детей делать хорошие вещи». Люди у нас очень патриотичные, но они как-то стесняются проявлять свой патриотизм. Стесняются проявлять свои добрые, хорошие чувства. Даже вот, знаете, стесняются говорить хорошие добрые слова», – заявил Марков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».