Путин поднял МиГи над Чёрным морем, чтобы уничтожать «за секунды» установки ATACMS – военный эксперт

Анатолий Лапин .  
18.10.2023 20:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Российские истребители-перехватчики МиГ-31 будут дежурить над Черным морем, чтобы при необходимости поразить установки, запускающие переданные Украине Соединенными Штатами ракеты ATACMS. В этом им помогут гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые способны за короткое время поразить нужную цель.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 будут дежурить над Черным морем, чтобы при необходимости поразить установки, запускающие...

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«Вчера Владимир Путин сказал, что Россия даст достойный ответ таким мерам, и он отдал приказ как Верховный Главнокомандующий, нести круглосуточное дежурство в акватории Черного моря, а также над территориями Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Эти меры как раз направлены на то, чтобы своевременно уничтожать пусковые установки ATACMS и свести их поражающее действие к нулю.

Патрулировать будут стратегические перехватчики МиГ-31К, у которых на борту имеется по ракете «Кинжал», имеющей скорость 9 Махов, то есть, нужно всего секунды после старта ATACMS, чтобы поразить любую пусковую установку, где бы она ни находилась на территории Украины. Это очень эффективное оружие, я думаю, что оно еще себя не раз зарекомендует, и все пусковые установки этих американских ракет будут своевременно уничтожены», – заключил Дудкин.

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