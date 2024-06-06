Путин подтвердил: США и Британия бьют ракетами по территории России

Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами подтвердил, что удары дальнобойными ракетами по Крыму и другим территориям России осуществляются военными Великобритании и США, а украинские солдаты лишь в некоторых случаях просто нажимают кнопку пуска.

«АTACMS – 300 километров. Как они используются, как передаются? Вот они передали ракетную систему (Пентагон передал, американцы передали). Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно все сделать и нанести удары этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать. Для этого нужно иметь спутниковую разведку, потом, на основании этой спутниковой разведки (а это американская спутниковая разведка) сформировать полетное задание, а потом ввести его в ракетную систему. И тот военнослужащий, который рядом с ней находится, он делает это просто автоматически – кнопки нажимает. Он может даже не знать, что произойдет дальше. В чем могут принимать участие украинские военнослужащие – не те, которые сидят и кнопки нажимают, а на более высоком уровне – в выборе цели. Они могут сказать, какая цель для них является приоритетной и необходимой. Но они не решают наносить удар по этой цели или нет, потому что, повторяю, формируется полетное задание и практики вводится оно только теми, кто поставляет это оружие. Если это ATACMS, значит, это делает Пентагон. Если Storm Shadow, значит, это делают британцы. Причем в случае с Storm Shadow еще проще. Простота заключается в том, что полетное задание вводится автоматически, без участия военнослужащих на земле, автоматом. Это делают британцы», – сказал Путин.

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К сожалению, Россия до сих пор лишь размышляет, осуществлять ли симметричный ответ.

«Мы думаем на тему того, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем», – сказал Путин.

В свое время Минобороны РФ обещало в случае ударов по Крыму западными дальнобойными ракетами начать немедленное уничтожение центров принятия решений на Украине – однако до сих пор центральные органы власти и высшие функционеры киевского режима остаются целы и невредимы.