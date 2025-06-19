Путин: Подземные ядерные объекты Ирана продолжают работать

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Подземные ядерные объекты Ирана продолжают работать даже после массовых налетов Израиля.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции на Питерском экономическом международном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти подземные заводы существуют, с ними ничего не произошло», – сказал Путин.

Он выразил сомнение в возможности переворота в Иране.

«Мы видим, что на сегодняшний день при всей сложности внутриполитических процессов происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны», – сказал Путин.

Он считает, что можно найти компромисс.

«Было бы правильно всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам конфликта, чтобы обеспечить интересы Ирана на мирную атомную деятельность, энергетику, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безопасности еврейского государства… В целом такое решение может быть найдено», – сказал Путин.

По его словам, в Иране продолжают находиться около 200 российских специалистов, строящих два атомных блока для АЭС. Тегеран пообещал обеспечить их безопасность.