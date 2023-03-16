Путин поглумился над теми, кто сбежал и вывел деньги из России

Елена Острякова .  
16.03.2023 19:10
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Уехавшие из России и работающие против своей страны бизнесмены оказались менее эффективными, чем те, кто остался.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уехавшие из России и работающие против своей страны бизнесмены оказались менее эффективными, чем те,...

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«Мы с вами знаем, – так, по-семейному скажу, – кто даёт советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить, но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и даёт там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидный», – сказал Путин.

Он также напомнил бизнесменам, что они старались вывести свои деньги на Запад, и в итоге прогорели.

«Ответственный российский предприниматель – это настоящий гражданин России, своей страны, гражданин, который понимает и действует в её интересах, не прячет активы в офшорах, а регистрирует компании здесь, в нашей стране, не попадает в зависимость от чужих властей. Вы знаете, я часто – мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто очень слышал: там надёжнее. А теперь?», – спросил Путин… В этом месте зал зааплодировал.

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