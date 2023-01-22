Путин пойдет на пятый срок

Елена Острякова.  
22.01.2023 17:18
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Политика, Россия


Вероятность отмены президентских выборов в 2024 году «крайне низкая», и в них примет участие президент РФ Владимир Путин.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вероятность отмены президентских выборов в 2024 году «крайне низкая», и в них примет участие...

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«Избирательная кампания Путина ведется уже. Костяк штаба сформирован. Тестируются идеи, гипотезы. Пока базовый сценарий, из которого исходят и в рамках которого совершается большое количество действий на разных административных уровнях, – это президентские выборы в 2024 году, и на них  пойдет Путин. И он их выиграет. Пока сценарий Кремля такой», – сказал Минченко.

В 2020 году Госдума приняла поправки в Конституцию РФ, которые «обнулили» предыдущие президентские сроки Путина.

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