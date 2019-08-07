Путин пока еще берёт трубку в ответ на звонки Зеленского

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Вчерашняя гибель четырех украинских морпехов на фронте в Донбассе стала причиной экстренного звонка Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину.

«Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они перестали убивать наших людей… Еще несколько вопросов, которые я поднял – это возвращение наших пленных, долгий был у нас разговор. Я говорю, что наших людей убивают, мне говорят, что есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским. Вы знаете, все говорят о том, что хотят мира, но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами», – заявил Зеленский сегодня на брифинге в Киеве.

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Украинский президент добавил, что сегодня улетает с визитом в Турцию, откуда хочет позвонить лидерам Германии и Франции, чтобы договориться о встрече «Нормандского формата» в ближайшее время: «Сегодняшний первый звонок был президенту Российской Федерации, второй звонок уже будет в Турции президенту Микрону… Также хочу соединиться в ближайшее время, сегодня, если будет время, с госпожой Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше друг другу не говорили, что в этом году должна быть встреча в «Нормандском формате». А сколько еще людей могут погибнуть в этом году? Потому я хочу, чтобы это произошло в ближайшее время», – сказал Зеленский.

Наигранная озабоченность Зеленского выглядит настоящим двуличием, ведь всё время после смены президента в Киеве украинская армия продолжала обстрелы республик Донбасса, что приводило к гибели мирных жителей и защитников ЛДНР. Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат парламента Донецкой республики Владислав Бердичевский.

«Зеленский продолжает ту же самую политику в отношении Донбасса, о которой заявил Порошенко в мае 2014: «их дети должны сидеть в подвалах под украинскими снарядами».

Особенностями Зеленского является обращения к России и ее лидеру в попытке добиться изменения ключевых пунктов минских соглашений и возврата ДНРЛНР в состав Украины на условиях США – никакого особого статуса, никакой амнистии. Мнение и выбор народа Донбасса американскую марионетку, конечно же, не интересует.

Россия неоднократно заявляла, что встреча в Нормандском формате на высшем уровне возможна только в случае подвижек в выполнении минских соглашений, чего явно не наблюдается, а желание Зеленского включить в переговоры США и Британию четко демонстрирует подчиненность и управляемость Украины своим хозяевам», – сказал Бердичевский.

Российский военкор Андрей Бабицкий считает, что звонки Зеленского в Москву могут быть игрой на украинскую публику, однако не принесут никаких реальных результатов из-за деструктивной позиции Киева.

«Ещё при Порошенко заложено по поводу всего, что происходит на Донбассе, что «Россия оккупант и агрессор», и все претензии в связи с гибелью военнослужащих надо предъявлять именно ей. Но я не думаю, что Россия и российский президент эти претензии сочтут оправданными, поскольку неоднократно было объявлено о том, что Россия не является участником конфликта.

Но Зеленский пытается реанимировать Нормандский формат в рамках той же порошенковской парадигмы. Я не думаю, что ему это удастся, – полагаю, что это в силу неопытности и плохого понимания реалий.

Он с упорством, достойным лучшего применения, стучится в закрытые двери, считает, что ему удастся снова навязать старые, отжившие, уже абсолютно неактуальные мифы о «российском агрессоре», о том, что с Россией надо договариваться о прекращении боевых действий.

Я не очень понимаю, как люди, стоящие за Зеленским подталкивают его в этом направлении, потому что реакция Москвы не меняется. Она, во-первых, абсолютно адекватна ситуации, во-вторых, сдвинуть Кремль в какую-то сторону даже на миллиметр не получится, и это совершенно очевидно», – отметил Бабицкий.