Путин показал, что Лукашенко для него – любимый гость

Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко во второй день неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Два лидера приехали на одном «Аурусе» из Стрельни в Михайловский дворец на завтрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как все участники саммита осмотрели экспозицию Русского музея Путин принял Лукашенко под картиной «Явление Христа народу».

«Мы с вами и вчера вечером имели возможность поговорить, и сегодня с утра уже. Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьёзным делам, в том числе имею в виду наши двусторонние отношения. Хотя мы в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день даёт нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно», – сказал Путин.

«Если кто-то думает, что мы только чай пьём, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы – мы с вами за вечер многие точки расставили над i, продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы», – ответил Лукашенко.

Президент Белоруссии был единственным, кто надел сувенирное кольцо, подаренное Путиным всем участникам саммита. На ювелирном изделии – поздравление с Новым годом и символика СНГ. Даже сам Путин не собирается его носить, признался его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Могу лишь повторить: взаимодействие и доверие между двумя лидерами находится на самом высоком уровне в истории белорусско-российских отношений. И мне об этом известно не понаслышке. Естественно, это понимают и противники. Попыток разобщить, посеять страх, ревность, зависть – не оставят. Обязательно будут использовать “полезных идиотов”, которых под флагом “русского мира” попытаются столкнуть с белорусским государством, а потом раскручивать тему “русофобии в Белоруссии”. Все это мы уже проходили. О подобных технологиях лидеры информированы подробно», – написал в своем ТГ-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.