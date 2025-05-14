Путин получит признание Крыма, если Зеленский будет неконструктивен – Портников

Президенту России Владимиру Путину было бы выгодно приехать на переговоры с Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Стамбул.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаете, в чем парадокс ситуации? Путину выгодно ехать в Стамбул, а он не поедет. Потому что, если он приедет в Стамбул и туда прилетит Трамп, вы же понимаете, что они вместе с Трампом вместе будут давить на Зеленского. У вас нет в этом сомнений? Они будут принуждать Зеленского принять какие-то такие путинские условия, которые будут для Зеленского неприемлемы. И тут уже соревнование в конструктивности, выигрывает Путин. По крайней мере такая возможность есть. Потому что он говорит: «Трамп видишь, я ему предлагаю вполне разумные вещи. А он не хочет, потому что он не хочет мира. Я же тебе говорил, что он не хочет мира, а ты мне не верил. Вот мы тут собрались, такие серьезные люди. Ты – вождь человечества, я – вождь человечества. А Зеленский не хочет нас слушать. Нас, вождей человечества. Понимаешь какой ужас, а я тебя предупреждал не надо с ним связываться», – заявил Портников.

По его мнению, в случае отказа идти на компромиссы США могут признать Крым российским.