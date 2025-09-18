Путин понизил уровень испорченности российской молодежи учебниками Сороса

Мозги российской молодежи испорчены «учебниками Сороса».

Об этом сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хорошие дети, но с испорченными учебниками Сороса мозгами. Но сейчас многое сделано, чтобы изменить эту ситуацию», – сказал Зюганов.

Владимир Путин согласен с коммунистом, но считает, что он сгущает краски.

«Действительно, такая проблема существовала. Думаю, что сейчас многое исправляется. Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники (согласен, их негативное воздействие очевидно), но все-таки степень семейной общественно-государственной защиты у нашего общества оказалась высокой.

Наша молодежь демонстрирует и патриотизм, и готовность Родину защищать, если нужно – стоять на защите наших ценностей. Я думаю, мы можем быть этим довольны. Но это требует постоянного внимания», – добавил Путин.