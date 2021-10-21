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21.10.2021 21:20 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Соотечественники
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Путин пообещал либерализовать процесс получения гражданства соотечественниками

Президент РФ Владимир Путин считает, что получение российского гражданства должно стать более либеральным. Об...

Президент РФ Владимир Путин считает, что получение российского гражданства должно стать более либеральным.

Об этом он заявил сегодня на Валдайском клубе, отвечая на вопрос руководителя RT Маргариты Симоньян, которая просила облегчить получение паспорта РФ «для всех русских», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы правы. Моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса: поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье и так далее. Но, тем не менее, законодательство о росйском гражданстве должно у нас быть более либеральным. Кстати, это и требование рынка труда. Мы думаем над этим», – сказал Путин.

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