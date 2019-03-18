Путин пообещал построить в Крыму музей, не имеющий аналогов в мире

18.03.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В Крыму в Херсонесе на месте крещения киевского русского князя Владимира будет создан Музей мирового христианства, не имеющий аналогов в мире.

Об этом во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подобного нет. Я думаю, что крещение в Херсонесе Владимира, а затем крещение всей Руси сыграло, конечно, огромную цивилизационную роль для нашей страны. Это стало одним из государствообразующих факторов для России и для возникновения и развития русской нации как таковой…

Для православных христиан это имеет особое, сакральное значение, без всякого преувеличения. Безусловно, мы всячески будем поддерживать, в том числе, и создание музея мирового христианства. Такого проекта в мире нет. Мы его, надеюсь, реализуем», – заявил Путин.