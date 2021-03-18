Путин пообещал прорвать водную блокаду Крыма

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия сделает все для обеспечения безопасного и стабильного развития Крыма.

Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава государства назвал приоритетом поддержку жителей полуострова и развитие региона.

«Поддержка крымчан, севастопольцев для нас – безусловный приоритет. Такое внимание к региону со стороны федерации задает высокую планку требований к эффективности, качеству работы всех ведомств, региональных и муниципальных властей на местах. Хочу подчеркнуть – мы делаем сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм.

Создавать условия для притока инвестиций, на этой базе постоянно опережающими темпами должно расти и качество жизни наших граждан, чтобы они имели все возможности получить хорошее и востребованное образование, современные высокотехнологичные медицинские услуги, достойно оплачиваемые рабочие места, а, значит, могли на годы вперед уверенно строить свои жизненные планы, создавать семьи, детей растить», – заявил Путин.

Президент напомнил, что России уже удалось прорвать ряд блокад, которые были устроены Крыму Украиной, а до 2024 года будет решена еще одна масштабная задача – обеспечение полуострова водой.

«Сейчас это наиболее острый и первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев. Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать быстро сразу по нескольким направлениям. Это и разработка подземных запасов воды, и строительство различных гидросооружений, систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды», – сказал президент.