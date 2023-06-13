Путин пообещал решить проблему ударов беспилотников по Москве

Владимир Гладков .  
13.06.2023 19:09
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Причина, почему вражеские беспилотники бьют в самое сердце страны, заключается в характеристиках данных аппаратов, однако работа по адаптации под них ПВО ведётся, и задачи будут решены.

Об этом в ходе встречи с российскими военкорами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Причина, почему вражеские беспилотники бьют в самое сердце страны, заключается в характеристиках данных аппаратов,...

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Президента спросили, почему вражеские беспилотники долетают до Кремля.

«В своё время на Хмеймиме (сирийская авиабаза – ред.) у нас была ситуация, когда эти беспилотники залетели на территорию, несколько гранат сбросили, у нас там потери были среди личного состава. Но достаточно быстро научились с ними бороться различными способами и средствами. Это иногда непросто, но решаемые задачи.

Здесь, видимо, то же самое, надо нашим структурам соответствующим принять необходимые решения, потому что традиционная система ПВО настроена на ракеты, на большие самолёты, а, как правило, беспилотники из современных материалов лёгких, их достаточно сложно обнаруживать. Но они обнаруживаются», – отметил он.

«Хотя и здесь нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать и так далее. Это делается и будет сделано наверняка, что касается Москвы, других крупных центров, у меня даже сомнения нет. Но надо наладить эту работу. Конечно, было бы лучше, чтобы это было сделано своевременно и на должном уровне. Но, тем не менее, эта работа проводится. Уверен, эти задачи будут решены», – заверил Путин.

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