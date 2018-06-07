07.06.2018, Москва, Елена Острякова

1 961 просмотров

Путин пообещал Украине «общее будущее»

Россия должна сделать процедуру получения своего гражданства более либеральной. Об этом сегодня в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В связи со сложной демографической ситуацией в России эта проблема приобретает ярко выраженный экономический характер. У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более, чем на 25%. Одно из средств решения этой проблемы – привлечение наших соотечественников в Россию.. Речь идет о людях, которые считают себя кровно связанными с Русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющими соответствующие компетенции», – сказал Путин и дал распоряжению министру внутренних дел инициировать необходимы процессы.

Отдельно президент упомянул Донбасс, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Ситуация в Донбассе – это трагедия украинского народа и наших соотечественников. Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое, и уверен, несмотря на трагедии сегодняшнего дня – общее будущее», – сказал Путин.