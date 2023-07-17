Путин пообещал Украине ответ на подрыв Крымского моста, но не сказал, какой

Елена Острякова .  
17.07.2023 20:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ Украине на удар по Крымскому мосту.

Об этом он заявил сегодня на совещании по сложившейся ситуации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ Украине на удар по Крымскому мосту. Об этом...

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«Это очередной теракт киевского режима. Это преступление – бессмысленное с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое — поскольку погибли гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Минобороны готовит соответствующие предложения», — сказал Путин.

Он уверен, что силовики разберутся с причинами теракта.

«Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств – детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены», – сказал Путин.

Политолог Сергей Марков предлагает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины.

«Россия может уничтожить всю портовую инфраструктуру в украинских портах, потому что она используется для доставки оружия украинскому террористическому режиму. А после возобновления Зерновой сделки Украина может вывозить украинское зерно через российский порт Мариуполь. И, конечно, платить России плату за транзит», – написал Марков в своем тг-канале.

Напомним, 11 июля Россия уже наносила удары по Ильичевскому зерновому терминалу.

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