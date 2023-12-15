Путин пообещал высокоскоростную железную дорогу до Донецка и Луганска
Предстоящее десятилетие станет для России временем строительства сети высокоскоростных железных дорог.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на IV съезде железнодорожников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны – Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией, с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, обеспечить доступность курортов Черноморского побережья – большую, лучшую доступность для наших граждан.
И особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», – сказал Путин.
Он отметил, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живёт более 111 миллионов наших граждан, а это 80% населения страны.
Спасибо!
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