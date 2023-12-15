Путин пообещал высокоскоростную железную дорогу до Донецка и Луганска

Елена Острякова.  
15.12.2023 20:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Строительство, Транспорт, Украина


Предстоящее десятилетие станет для России временем строительства сети высокоскоростных железных дорог.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на IV съезде железнодорожников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предстоящее десятилетие станет для России временем строительства сети высокоскоростных железных дорог. Об этом президент...

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«В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны – Москвой и Санкт-Петербургом. Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией, с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, обеспечить доступность курортов Черноморского побережья – большую, лучшую доступность для наших граждан.

И особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», – сказал Путин.

Он отметил, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живёт более 111 миллионов наших граждан, а это 80% населения страны.

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