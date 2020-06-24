Путин пообщался с приехавшим на парад в Москве ветераном из Донецка

24.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Прошедший сегодня в Москве военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне посетил ветеран войны из Донецка Алексей Кужильный.

В ходе мероприятия фронтовик стоял на трибуне на Красной площади вместе с другими товарищами по оружию, когда к нему подошёл и лично поприветствовал президент России Владимир Путин.

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Алексей Николаевич Кужильный воевал на фронте с шестнадцати лет. За время войны успел принять участие в защите Ростова-на-Дону, а также в боевых действиях на Западной Украине и Кавказе, пишет агентство «Донбасс сегодня».

24 июня 1945 года он, вместе с другими красноармейцами, принял участие в первом параде Победы, пройдя парадным строем перед Кремлём и бросив к подножию мавзолея знамёна нацистской Германии.

В настоящее время Алексей Кужильный проживает в ДНР в прифронтовом городе Ясиноватая.